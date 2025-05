Enfin ça bouge chez le Studio MDHR (Cuphead)

8 ans, c'est long, mais c'est pourtant ce qui nous sépare aujourd'hui du lancement deet le studio canadien MDHR n'aura rien livré depuis, sans non plus se croiser les doigts : multiples portages, DLC ayant rencontré son petit succès et la collaboration avec Netflix pour l'anime.Mais c'est bon, des choses semblent enfin se mettre en place avec l'ouverture sur le site officiel du développeur d'une vague de recrutement pour son prochain jeu, probablement en cours depuis un certain temps, et dont les offres donnent plusieurs indices : plein d'action, plein de boss et du gameplay 2D. Et si ce n'était pas tout simplement unPour rappel,, c'est 6 millions de ventes, un chiffre qui mériterait bien une petite mise à jour puisque datant de 2020.