Dying Light : The Beast se déchaîne à J-14

Techland vient donner des nouvelles deavec une petite vidéo de gameplay et un carnet de développeur, avant tout pour détailler les améliorations du système de parkour qui ne consommera plus d'endurance (comme c'est désormais le cas avecdepuis une MAJ post-launch).Une foule d'animations ont été ajoutées pour l'occasion (dont 17 mouvements de grimpette), de même que pour les combats avec nous dit-on deux fois plus d'effets de blessures et destruction sur les corps ennemis. Notons également le choix de rendre le gameplay plus lourd, avec moins de flottement dans le parkour, et davantage d'impact pour les affrontements.Cette extension devenue un jeu à part entière sortira le 19 septembre sur PC/PS5/XBS.