Dragon Quest I & II HD-2D : le gros trailer
Forcément très rudimentaire aujourd'hui, les deux premiers épisodes de la franchise Dragon Quest ne pourront se contenter d'un relifting pour leur transition moderne, et entre ajouts de confort déjà vu pour le troisième, on retrouvera notamment un protagoniste inédit pour Dragon Quest II pendant que le héros de Dragon Quest I continuera de se la jouer solo pour sa très courte aventure.

Le long trailer overview évoque également de nouvelles compétences à acquérir tandis que les cinq sceaux offrant divers bonus seront également à retrouver dans le premier jeu (auparavant uniquement dans le 2).

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sortira le 30 octobre sur tous les supports.

publié le 08/09/2025 à 05:55
commentaires
kalas28 publié le 08/09/2025 à 07:07
et du coup la balance du jeu sera aussi claqué au sol que celui d'avant ou pas? que je me prépare à avoir un spam de sorts de mort/statuts sur des pack d'ennemis ce qui est je l'avoue tellement fun
fyrefly publié le 08/09/2025 à 07:46
ouken publié le 08/09/2025 à 08:36
Day one ces ça qui donne envie
micheljackson publié le 08/09/2025 à 12:29
Le voilà le GOTY, ne cherchez plus
mattewlogan publié le 08/09/2025 à 14:24
L’avantage pour les nouveaux joueurs c’est que les personnages ne meurent jamais lol
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Nom : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
