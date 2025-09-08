Dragon Quest I & II HD-2D : le gros trailer

Forcément très rudimentaire aujourd'hui, les deux premiers épisodes de la franchise Dragon Quest ne pourront se contenter d'un relifting pour leur transition moderne, et entre ajouts de confort déjà vu pour le troisième, on retrouvera notamment un protagoniste inédit pour Dragon Quest II pendant que le héros de Dragon Quest I continuera de se la jouer solo pour sa très courte aventure.
Le long trailer overview évoque également de nouvelles compétences à acquérir tandis que les cinq sceaux offrant divers bonus seront également à retrouver dans le premier jeu (auparavant uniquement dans le 2).
Dragon Quest I & II HD-2D Remake sortira le 30 octobre sur tous les supports.