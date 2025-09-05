Call of Duty : pour la future adaptation ciné, Activision a refusé l'offre... de Steven Spielberg Call of Duty : pour la future adaptation ciné, Activision a refusé l'offre... de Steven Spielberg

Certains l'auront en travers de la gorge avant même de voir la couleur du projet, mais sachez que selon de multiples sources de Puck News, le principal intéressé pour adapter la franchise Call of Duty était… un certain Steven Spielberg. Ce dernier a toujours dit être fan de la franchise, et comptait donc proposer sa vision via Universal.



Seulement voilà, quel que soit le pitch proposé, Spielberg n'est pas n'importe qui et c'est quelqu'un qui déteste que l'on vienne s'immiscer dans un chantier qui lui tient à coeur. En gros, le réalisateur qu'on ne présente plus aurait réclamé un budget « optimal », un contrôle total sur la production et le montage, mais aussi le marketing.



De quoi effrayer Activision qui a, on le sait officiellement, préféré se tourner vers David Ellison de Paramount, sans que l'on sache d'ailleurs qui prendra en main l'adaptation.



A suivre, mais on se souviendra donc que Activision a dit non au mec responsable de Il Faut Sauver le Soldat Ryan, un film qui a inspiré aussi bien Medal of Honor que Call of Duty.