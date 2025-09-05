Street Fighter : la date de sortie du film, son scénario et le casting complet dévoilé

On parlait de Paramount à l'instant et voilà que la deuxième rumeur sur l'entreprise (après son deal pour) vient d'être confirmée : la société a bien signé avec Legendary pour distribuer le futur filmdont on a désormais la date de sortie, et ce sera pour le 16 octobre 2026 dans les salles.Et y a même un scénario :(Wahou)Et bonus de fin, l'intégralité du casting a été livré, confirmant notamment les surprises Roman Reigns (Akuma), 50 cent (Balrog), Jason Momoa (Blanka) et même le présentateur Eric André dans le rôle de Don Sauvage, présentateur du tournoi.