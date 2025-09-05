recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Street Fighter : la date de sortie du film, son scénario et le casting complet dévoilé
On parlait de Paramount à l'instant et voilà que la deuxième rumeur sur l'entreprise (après son deal pour Call of Duty) vient d'être confirmée : la société a bien signé avec Legendary pour distribuer le futur film Street Fighter dont on a désormais la date de sortie, et ce sera pour le 16 octobre 2026 dans les salles.

Et y a même un scénario :

« En 1993, les Street Fighters Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo), séparés, sont replongés au combat lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour le prochain Tournoi World Warrior : un affrontement brutal entre les poings, le destin et la fureur. Mais derrière cette bataille se cache une conspiration mortelle qui les force à s'affronter et à affronter les démons de leur passé. Et s'ils n'y parviennent pas, c'est GAME OVER ! »

(Wahou)

Et bonus de fin, l'intégralité du casting a été livré, confirmant notamment les surprises Roman Reigns (Akuma), 50 cent (Balrog), Jason Momoa (Blanka) et même le présentateur Eric André dans le rôle de Don Sauvage, présentateur du tournoi.

0
Qui a aimé ?
publié le 05/09/2025 à 09:42 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 05/09/2025 à 09:48
Rien n'égalera le SF de JCVD
liberty publié le 05/09/2025 à 09:51
Super teaser ! Mais ils auraient dû adapter le film d'animation avec Chun li sous la douche. Meilleur scène du film
fyrefly publié le 05/09/2025 à 10:23
negan pfff je hais Vandame
vohmp publié le 05/09/2025 à 10:36
le casting me fait peur celà sent le beau nanard à l'arriver
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Street Fighter 6
13
Ils aiment
Nom : Street Fighter 6
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo