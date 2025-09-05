Street Fighter : la date de sortie du film, son scénario et le casting complet dévoilé
On parlait de Paramount à l'instant et voilà que la deuxième rumeur sur l'entreprise (après son deal pour Call of Duty) vient d'être confirmée : la société a bien signé avec Legendary pour distribuer le futur film Street Fighter dont on a désormais la date de sortie, et ce sera pour le 16 octobre 2026 dans les salles.
Et y a même un scénario :
« En 1993, les Street Fighters Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo), séparés, sont replongés au combat lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour le prochain Tournoi World Warrior : un affrontement brutal entre les poings, le destin et la fureur. Mais derrière cette bataille se cache une conspiration mortelle qui les force à s'affronter et à affronter les démons de leur passé. Et s'ils n'y parviennent pas, c'est GAME OVER ! »
(Wahou)
Et bonus de fin, l'intégralité du casting a été livré, confirmant notamment les surprises Roman Reigns (Akuma), 50 cent (Balrog), Jason Momoa (Blanka) et même le présentateur Eric André dans le rôle de Don Sauvage, présentateur du tournoi.