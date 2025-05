Clair Obscur - Expedition 33 : la scénariste entrouvre la porte pour des extensions ou une suite

Forcément, un succès aussi important que celui de, ça ne peut que donner de la suite dans les idées de Sandfall Interactive, et interrogé directement sur son profil Instagram au sujet de potentielles extensions ou même d'une suite, la scénariste principal Jennifer Svedberg-Yen a indiqué que durant le développement, si les joueurs montraient de l'intérêt envers le jeu, l'équipe serait « ravis d'aller plus loin ». Et vu le résultat, elle peut dire avec sourire ques'est vendu à 1 million d'exemplaires en l'espace de 3 jours, et parti comme c'est, nous devrions probablement avoir droit à une mise à jour des données sous peu. La version physique, distribuée par Bandai Namco, a fait l'objet de quelques ruptures de stock aussi bien chez nous qu'aux USA et même au Japon.