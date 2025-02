[LEAK] La date de Metal Gear Solid Delta [LEAK] La date de Metal Gear Solid Delta

Qu'un State of Play ait lieu ou non la semaine prochaine, reste que le stagiaire de Sony a commis une nouvelle bourde en publiant avec trop d'avance la date de sortie de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, et ce sera pour le 28 août 2025.



Une bande-annonce est également disponible sur le PS Store pour confirmer tout cela, mais nul doute qu'elle sera rapidement supprimée (on l'a rajoutera si ça bouge sur Youtube).