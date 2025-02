PlatinumGames : Hideki Kamiya confirme les rumeurs sur le départ de plusieurs réalisateurs PlatinumGames : Hideki Kamiya confirme les rumeurs sur le départ de plusieurs réalisateurs

C'était de l'ordre de la spéculation pour certains mais c'est à présent pleinement confirmé par Hideki Kamiya lui-même dans sa dernière vidéo Youtube : plusieurs anciennes pointures ont bien quitté PlatinumGames pour mener de nouvelles aventures « ailleurs », sans plus de précisions, et on ne sait même pas si certains seront aux côtés de Kamiya dans la création de son nouveau studio soutenu par Capcom.



Et sans forcément montrer tout le monde, les exemples sont parlants :



- Abebe Tinari (réalisateur de Bayonetta Origins)

- Yusuke Miyata (réalisateur de Bayonetta 3)

- Takahisa Taura (réalisateur de Astral Chain)

- Kenji Saito (réalisateur de Metal Gear Rising)

- Masaki Yamanaka (concepteur personnages sur Anarchy Reigns)



Notez que nous avions déjà eu une confirmation pour Taura, sans savoir là encore si sa nouvelle boîte (Eel Game Studio) compte être indépendante ou un soutien pour d'autres.