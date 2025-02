Switch : mise à jour des données softwares, dont Mario & Luigi 6 et Mario Party Jamboree Switch : mise à jour des données softwares, dont Mario & Luigi 6 et Mario Party Jamboree

Comme à chaque fois, le bilan des ventes Switch est accompagné d'une mise à jour des données softwares avec un top 10 toujours plus imposant mais néanmoins inchangé, et il faudra voir plus bas pour découvrir que Super Mario Party Jamboree n'a eu besoin que de quelques semaines pour être déjà la 5e plus grosse vente de la franchise, tandis que le dernier Mario & Luigi s'en sort plutôt bien sans particulièrement briller (il fait autant que Paper Mario : La Porte Millénaire, un simple remaster).



53,7 millions de jeux ont été vendus sur Switch en fin d'année (environ 1,36 milliard au total) et là encore, l'entreprise a baissé ses objectifs de 6 % pour les 12 mois se terminant fin mars.



Les 10 meilleures ventes first-party de l'histoire de la Switch :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 67,35 millions (+ 3,08 millions)

2) Animal Crossing : New Horizons : 47,44 millions (+ 990.000)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 35,88 millions (+ 740.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,62 millions (+ 330.000)

5) Super Mario Odyssey : 29,04 millions (+ 540.000)

6) Pokémon Epée & Bouclier : 26,6 millions (+ 160.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 26,38 millions (+ 690.000)

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,55 millions (+ 510.000)

9) Super Mario Party : 21,1 millions (+ 120.000)

10) New Super Mario Bros. U DX : 18,06 millions (+ 290.000)



Autres :



- Nintendo Switch Sports : 15,74 millions

- Super Mario Party Jamboree : 6,17 millions (NEW)

- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : 3,91 millions (+ 1,33 million)

- Paper Mario : La Porte Millénaire : 2,06 millions (+ 120.000)

- Mario & Luigi : L'Epopée Fraternelle : 1,84 million (NEW)

- Luigi's Mansion 2 HD : 1,8 million (+ 230.000)