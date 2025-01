Baldur's Gate III : le dernier patch de contenu réserve une surprise pour la Xbox Series S

L'ultime patch majeur deest en cours de déploiement uniquement en phase de bêta pour le moment, sur tous les supports. Et si nous savions déjà que cette dernière salve de contenu apporterait 12 nouvelles sous-classes, du cross-play, un mode photo et des lignes de dialogue bonus pour le Chevalier Parjure, Larian réservait une surprise bien ironique pour la marque Xbox.Car c'est un an après l'affaire Xbox Series S (et le retard lié) que cette version va finalement obtenir le split-screen par la sainte magie de l'optimisation. Comme quoi, tout est possible (avec du temps).