Charts Japon : Donkey Kong Returns parvient encore à surprendre, contrairement à Dynasty Warriors

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 13 au 19 janvier 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pour sa troisième itération,s'en sort avec les grands honneurs : non seulement les ventes physiques sont légèrement supérieures à la version 3DS, mais la part grandissante du dématérialisé devrait encore plus creuser l'écart, sans pour autant espérer faire jeu égal avec l'original sur Wii. Un bon résultat, qui on l'espère donnera quelques idées à Nintendo pour du neuf.C'est en revanche un peu moins la fête pour Koei Tecmo qui se contente de moins de 65.000 unités pour le grand retour de, soit quasiment moitié moins queet. Là encore, qui sait avec le numérique…Sur le hardware, rien à signaler, si ce n'est une chute notable de la Switch, et il faudra attendre encore un peu pour vérifier si « l'effet reveal Switch 2 » va (enfin) sceller la carrière du plus grand succès de l'histoire du Japon.