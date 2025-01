Insomniac Games : après 30 ans de service, le fondateur Ted Price prend sa retraite

C'est une page qui se tourne pour Insomniac Games : Ted Price, fondateur et président du studio annonce faire ses valises, non pas pour aller voir si l'herbe a une meilleure tronche chez le voisin, mais tout simplement pour prendre sa retraite vidéoludique alors que la soixantaine approche. L'homme aura passé quasiment 31 ans au coeur d'une boîte à laquelle on doitbien entendu, récemment la nouvelle sagasans oublieretSon siège est divisé en trois pour désormais être occupé par les vétérans Chad Dezern, Ryan Schneider et Jen Huang, chargés de la gestationet l'on imagine sans mal une dernière aventure pour l'homme-araignée.