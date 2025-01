Hideo Kojima : la grève de la SAG-AFTRA impacte les chantiers OD et Physint

Forcément, pour un réalisateur qui compte énormément sur ses acteurs, un arrêt temporaire ne peut qu'avoir un gros impact et la grève actuelle de la SAG-AFTRA complique sérieusement les plans de Hideo Kojima pour deux de ses trois projets en cours de développement.Le créateur, plus discret que de coutume lors des Game Awards, a annoncé sur les réseaux sociaux que si tout se déroulait bien pourdont on attend le lancement dans le courant de l'année, au moins sur PlayStation 5 dans un premier temps, ce n'est pas le cas des deux autres. Le mystérieux projetpour le compte des Xbox Game Studios a vu sa phase motion-capture et numérisation des acteurs mise à l'arrêt dans le courant du second semestre 2024, et c'est pire encore pour le toute façon lointain(nouvelle licence orientée infiltration-action, prévue sur « PlayStation » sans noter laquelle) : la grève a tout simplement empêché la phase casting de débuter.A l'heure actuelle, nous n'avons aucune information quant à l'avancée des négociations autour de cette grève, où les principaux concernés (acteurs comme doubleurs) réclament de meilleures garanties d'avenir, notamment sur l'exploitation de leurs visages (et voix) avec l'IA.