Terminons l'année avec un mot sur Half-Life 3 Terminons l'année avec un mot sur Half-Life 3

On n'allait quand même pas terminer l'année sans une nouvelle rumeur, non pas sur la Switch 2, mais sur un certain Half-Life 3 dont il se murmurait il y a encore peu une possible apparition durant les Game Awards (mais du coup non) avant que Tom Henderson n'intervienne en urgence pour relayer les propos de « Gabe Follower », l'un des plus gros insiders concernant Valve, bien connu pour ses leaks sur Half Life Alyx et plus récemment Deadlock.



Car selon le bonhomme, Half-Life 3 pour l'heure sous nom de code HLX est toujours en cours de développement et a même franchi une nouvelle étape, celle d'une entrée dans la phase de tests à une plus grande échelle, donc impliquant généralement des proches des développeurs pour avoir un regard externe mais néanmoins suffisamment entouré pour éviter la moindre fuite (ce qui arrive tout de même parfois hein).



Selon Henderson, cette avancée pourrait signifier un état de développement suffisamment avancé pour envisager une annonce courant 2025.