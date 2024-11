STALKER 2 : premiers correctifs dans la semaine STALKER 2 : premiers correctifs dans la semaine

GSC Game World prévient que le premier patch « post launch » de S.T.A.L.K.E.R. 2 sera disponible dans le courant de la semaine. Malheureusement, pas un mot sur les problèmes d'optimisation Xbox (juste un travail pour corriger les freezes et la « stabilité des effets visuels ») ni sur le manque d'options d'aide à la visée avec la manette, mais tout de même un paquet de correctifs sur les quêtes et scrips, donc le plus urgent pour permettre à chacun de terminer le jeu sans trop d'encombre.



On notera également la promesse de quelques améliorations au niveau des expressions faciales lors des cinématiques, de même pour le système A-Life (IA) qui évitera peut-être les spawns à 15 mètres, mais aussi un rééquilibrage en boutique (en gros, les armes avec accessoires se revendront bien plus cher).



Un premier pas on va dire, et on compte sur GSC Game World pour parfaire sa copie au fil des mois. Une feuille de route plus concrète sera d'ailleurs livrée le mois prochain.