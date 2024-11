GTA VI : les résultats des élections américaines ne changent pas les plans de lancement

C'est devenu un objet de plaisanterie suite à de vieilles déclarations de Rockstar sur le fait qu'en 2018, la boîte indiquait ne pas vouloir sortiren plein mandat de Donald Trump, mais rassurez-vous, la réélection du bonhomme ne va pas conduire à un report de 4 ans, et même que les plans semblent toujours aller dans la même direction : durant son rapport fiscal, Take-Two annonce maintenir ses prévisions de lancement pour fin 2025.Encore un an, si tout va bien, mais avec ou sans retard, ce serait bien aussi de filer un truc à grignoter vu que l'unique trailer à disposition va bientôt fêter sa première bougie. Même deux ou trois screens, au point où on en est...