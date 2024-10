Xbox poursuit sa croissance grâce à ABK Xbox poursuit sa croissance grâce à ABK

C'est l'heure du point fiscal pour Microsoft et sa branche Xbox avec toujours des chiffres bien trouvés pour éviter d'en dire trop, même si un recoupement d'anciennes données et des pourcentages officiels vont permettre d'affiner l'aperçu.



Dans les grandes lignes, pour la période juillet/août/septembre :



- La branche JV dans sa globalité est en hausse de 43 % par rapport à 2023 dont… 43 % attribués à Activision Blizzard King. En gros, sans eux, Xbox serait simplement « stable ».

- En entrant dans le détails, tout ce qui touche au contenu (JV, DLC…) et services (genre abo) sont en hausse de 61 %, dont 53 % pour ABK.

- Le hardware est lui en chute de 29 %, sans surprise.



Lorsqu'on recoupe les données, c'est donc environ 5,6 milliards de dollars en CA pour la totalité de la branche JV (incluant ABK et Bethesda) dont seulement 525 millions de dollars pour le hardware. Ironiquement, on est donc dans les mêmes eaux qu'en été 2018, 2 ans avant le lancement de la nouvelle génération… au moment où des rumeurs sous-entendent que Xbox dégainera justement la transition dans 2 ans.