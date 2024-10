Koei Tecmo veut être dans le top 10 mondial Koei Tecmo veut être dans le top 10 mondial

Pour le premier semestre de l'année fiscale en cours, Koei Tecmo accuse un léger recul par rapport à l'année précédente, essentiellement à cause du marché mobile nous indique t-on, mais l'éditeur compte bien terminer l'année fiscale en beauté avec l'apport du Gust (Fairy Tail 2 et Atelier Yumia) mais aussi et surtout Dynasty Warriors Origins (17 janvier 2025), peut-être le Musô le plus attendu depuis très longtemps. Hors partenariat Nintendo.



De ce bilan provisoire, il en ressort quatre déclarations d'importance :



- L'éditeur a embauché environ 170 têtes sur un an (ça change de l'occident).

- Koei Tecmo affiche sa volonté de faire partie du Top 10 des plus gros éditeurs sur le plan mondial (ils sont actuellement 14e, et étaient 17e l'année précédente).

- Pour cela, il faut du AAA et 2 sortiront dans les 3 ans à venir, sans que l'on sache encore si l'un est tiré du nouveau studio spécialement dédié à cette caste (on imagine que l'autre, c'est le prochain Team Ninja).

- Koei Tecmo indique également vouloir passer à l'avenir en 100 % auto-édition. C'est déjà le cas lors de partenariat avec Nintendo (au Japon en tout cas) mais Sony devra faire avec, eux qui ont édités les deux NiOh et Rise of the Ronin.