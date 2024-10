Day 4 Night, fondé par le scénariste de Red Dead Redemption... et le directeur de Mario + Lapins Crétins Day 4 Night, fondé par le scénariste de Red Dead Redemption... et le directeur de Mario + Lapins Crétins

En voilà une alliance originale. Christian Cantamesse (concepteur et scénariste principal de Red Dead Redemption) et Davide Soliani (le directeur créatif de Mario + The Lapins Crétins) se sont réunis pour fonder « Day 4 Night », un tout nouveau studio déjà au charbon sur un titre « totalement original » financé par Krafton et 1Up Ventures.



Les deux mécènes ont visiblement été très satisfaits de la présentation du projet, le second allant jusqu'à le qualifier de « la chose la plus créative que nous ayons vu depuis un certain temps », ce qui va de paire avec les intentions de Day 4 Night : un retour à l'innocence de l'innovation et la créativité débridée. Bonne chance à l'équipe.