Davide Soliani, auteur des cross-over Mario + The Lapins Crétins, annonce son départ d'Ubisoft

Il y a environ 25 ans, Davide Soliani rejoignait Ubisoft, passant un début de carrière en toute discrétion, d'abord sur une adaptation libre dusur Game Boy Color pour toucher ensuite à duet, jusqu'à une première collaboration avec Nintendo en 2005 dans le cadre du chantierIl faudra ensuite attendre 2017 pour que l'homme explose sur le devant de la scène en montrant ce sur quoi il travaillait activement depuis 4 ans, donc le cross-overdonc le succès mènera à une suite peut-être trop rapide pour réitérer le coup d'éclat en terme de ventes.Silence radio depuis et pour cause, l'homme annonce son départ en ayant signé pour « une nouvelle aventure » sans plus de précisions. On ignore également si Ubisoft Milan poursuivra sa collaboration avec Big N.