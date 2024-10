Au Japon aussi, le marché PC gagne en puissance

Les années avançant, le marché PC gagne de plus en plus en valeur même auprès de publics jusque-là réticents (sans parler de l'émergence des modèles nomades), et même au Japon, on ressent une surprenante mutation.L'organisme local CESA indique qu'en 2019, quand le CA global japonais pesait l'équivalent de 10,4 milliards de dollars, le PC représentait 5 % du marché. En 2023, les dépenses JV ont atteint 12,7 milliards et le PC atteignait une part importante de 13 %.Les causes sont multiples, autant il est vrai par le fait que de nombreux tiers japonais sortent maintenant leurs jeux Day One sur PC que certaines circonstances atténuantes : stagnation du marché consoles (Switch en fin de cycle que ne peut combler totalement la PS5) mais aussi un lent recul du secteur mobile depuis depuis 2021.On se rend également compte que la Switch incarnant à elle-seule la grande majorité des revenus consoles au Japon, cela signifie donc que le PC est aujourd'hui la troisième plate-forme la plus importante… devant PlayStation.