T.Henderson : Star Wars Outlaws se contente d'un million de ventes en 1 mois

Tom Henderson, encore lui, parle encore d'Ubisoft cette fois pour évoquer ses ses habituelles sources proches du dossier que, effectivement, l'éditeur a de quoi froncer les sourcils devant les premiers résultats de Star Wars Outlaws : le jeu viendrait seulement de dépasser le million de ventes, donc au bout d'un mois.



Ce n'est pas un flop mais ce n'est pas non plus reluisant autant pour un AAA nous emmenant dans la galaxie (très) lointaine que pour une production Ubisoft de cette ampleur, loin des plus grandes heures de la franchise Assassin's Creed sur laquelle il n'y a en plus pas besoin de lâcher un gros chèque de droits d'exploitation à Disney.



Le titre n'en est qu'au début de sa carrière, autant dans le contenu que le polish d'après ce qu'on a compris, sans oublier la version Steam dans quelques semaines, mais il est clair qu'il sera difficile à ce stade de sauver la mise autrement que par l'astuce magique des promotions numériques.