Lollipop Chainsaw RePop file sur Switch 2

Dragami Games viendra chercher quelques ventes supplémentaires sur Switch 2 avec l'annonce d'une édition dédiée pour, offrant un boost naturel de textures, résolution et frame-rate par rapport à sa grande sœur. Une version prévue pour novembre, avec option d'upgrade sans que l'on sache si ce sera gratuit ou payant.Rappelons que l'équipe est particulièrement satisfaite des ventes de ce qui n'est pourtant qu'un remaster (300.000 au rapport du mois dernier), et prévoit officiellement un nouveau jeu sur cette licence.