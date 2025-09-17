recherche
Lollipop Chainsaw RePop file sur Switch 2
Dragami Games viendra chercher quelques ventes supplémentaires sur Switch 2 avec l'annonce d'une édition dédiée pour Lollipop Chainsaw RePOP, offrant un boost naturel de textures, résolution et frame-rate par rapport à sa grande sœur. Une version prévue pour novembre, avec option d'upgrade sans que l'on sache si ce sera gratuit ou payant.

Rappelons que l'équipe est particulièrement satisfaite des ventes de ce qui n'est pourtant qu'un remaster (300.000 au rapport du mois dernier), et prévoit officiellement un nouveau jeu sur cette licence.

publié le 17/09/2025 à 06:34 par Gamekyo
kisukesan publié le 17/09/2025 à 07:04
Ah ben voilà, je craquerai à petit prix
ganon29 publié le 17/09/2025 à 08:47
Parfait, je l'ai pris il y a quelques semaines sur Switch 1, j'ai juste fait le 1er niveau, on va attendre novembre pour continuer sur Switch 2.
Fiche descriptif
Lollipop Chainsaw RePop
Nom : Lollipop Chainsaw RePop
Support : PC
Editeur : Kadokawa Games
Développeur : N.C
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
