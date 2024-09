Black Myth Wukong dépasse les 20 millions

On ne s'attendait pas à avoir des infos sur le sujet durant un simple panel de Ken Kutaragi au TGS (à l'occasion des 30 ans de PlayStation pour rappel), mais c'est afin de prouver que les succès peuvent aujourd'hui tomber de n'importe où, l'homme a dévoilé queétait désormais au-delà des 20 millions de ventes.Quasiment aucun jeu « premium »,mis à part, n'avait fait aussi bien en aussi peu de temps, donnant une toute nouvelle aura à la scène chinoise où se retrouve environ le trois-quart des ventes. On se demande bien jusqu'où ira le titre, surtout que la page est encore loin d'être tournée entre versions Xbox à venir et au moins une extension.