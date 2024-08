Selon Bloomberg la sortie de Black Myth: Wukong, le jeu chinois plus ambitieux a ce jour, a déclenché un boost de ventes inhabituel de PlayStation 5 en Chine.La PS5 est passée première des ventes dans la catégorie "équipements de jeux électroniques" d'Alibaba Group au cours de la semaine précédant la sortie de Wukong le 20 août, doublant ses ventes par rapport à la même période un an plus tôt.Wukong était en tête des recherches sur Taobao (le Amazon chinois) le jour du lancement et a incité les joueurs à acheter du nouveau matériel sur un marché où le jeu mobile règne généralement en maître.Une occassion en or pour Sony de percer un peu plus dans ce pays, Sony et son rival Nintendo Co. tentant depuis des années de s’implanter davantage sur le plus grand marché mondial du jeu.A noter que la PS5 se vend deux fois plus vite que la PS4 en Chine.