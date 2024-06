Kingdom Come : Deliverance II se contentera de proposer le 30FPS sur consoles

Un mois après son reveal et alors qu'on en attend des nouvelles pour cet été, obligatoirement d'ailleurs pour un titre censé sortir en fin d'année (ndlr : on est déjà prêt au report),revient rapidement dans l'actualité via des propos fournis par le producteur Martin Klima dans le l'event Game Access de Brno.En premier lieu, sachez de suite que sur PlayStation 5 et Xbox Series, le titre sera limité au 30FPS sans choix dans la configuration, avec résolution 4K, mais logiquement avec pleine stabilité vu qu'on nous parle que durant les derniers tests techniques, le titre tournerait légèrement au-dessus de ce frame-rate (qui pourra être du coup locké).Deuxième point, qui risque de faire grincer quelques dents : concernant la taille du terrain de jeu, les développeurs de Warhorse se sont dès le départ aligné sur la configuration de la Xbox Series S pour être certain que le jeu tourne nickel sur tous les supports annoncés. 25 % de mémoire en plus, donc un terrain environ 25 % plus grand, ce qui reste néanmoins un drôle de rapport mais admettons.