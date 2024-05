Xbox confirme que COD Black Ops 6 ne ménera pas à un nouveau palier du Game Pass Xbox confirme que COD Black Ops 6 ne ménera pas à un nouveau palier du Game Pass

Interrogé sur le sujet par Eurogamer, Microsoft a confirmé que l'arrivée officialisée de Call of Duty : Black Ops 6 en Day One dans le Game Pass en mènerait pas à l'ajout d'un nouveau palier (plus cher) ni même une réservations faite aux membres Ultimate : tout le monde y aura droit, même les membres Game Pass standard aussi bien PC que Xbox (mais pas « Core », évidemment, ou en tout cas pas maintenant).



Bien sûr, certains diront que cela ne signifie pas une prochaine augmentation globale des tarifs, sans oublier que « les plans peuvent changer » en cas de bilan mitigé l'année prochaine. D'ailleurs au point où nous en sommes, les plans peuvent même changer si tout va bien.



Bref, rendez-vous une nouvelle fois le 9 juin dans la soirée pour assister à la première vraie présentation de cet épisode, avec pourquoi pas confirmation parallèle des anciens épisodes dans le service.