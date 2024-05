Jez Corden : State of Decay 3 sera à la hauteur graphiquement, et proposera davantage de narration Jez Corden : State of Decay 3 sera à la hauteur graphiquement, et proposera davantage de narration

Bien des fans de la marque Xbox attendent sérieusement le Showcase du 9 juin après avoir enchaîné les drôles de nouvelles depuis le début d'année, et Jez Corden de Windows Central revient sur le sujet en faisant parler ses sources.



- Nouvelle confirmation sur la présence du nouveau Gears of War.

- L'attente envers le nouveau projet de The Coalition vient du fait que le studio sert aussi de supports techniques pour les Xbox Game Studios sur le sujet de l'Unreal Engine (encore récemment avec Hellblade 2.

- Haute probabilité pour un reveal de State of Decay 3, largement mieux mis en avant pour son rendu visuel bien plus impressionnant que les habitudes de la série. Selon ses sources, si le coeur du jeu restera axé sur la survie, bien plus d'éléments narratifs seront au programme, notamment par des quêtes personnalisées pour les différents membres de votre communauté.

- Malgré les déboires, Perfect Dark serait enfin sur la bonne voie mais rien ne peut confirmer une présentation proche, de même que pour Contraband, autre chantier compliqué à cause de la pandémie et du départ de plusieurs membres importants.

- Il évoque de potentielles « annonces nostalgiques » qui devrait « chasser le blues des fans de J-RPG X360 ». De « blues » à Blue Dragon, il n'y a qu'un pas qu'on n'oserait franchir.

- En parlant plutôt de « période Xbox Showcase » plutôt que durant le show lui-même, Corden évoque l'arrivée de nouvelles informations sur la stratégie multi-supports.

- Corden confirme également ses récents propos sur de futures tentatives de lancement simultané de jeux XGS sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Sans encore pouvoir dire de nom(s) avec certitude, il parle néanmoins du prochain Doom comme le candidat le plus naturel.