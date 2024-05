Square Enix : entre déceptions commerciales et calendrier vide, l'éditeur se prend une gifle en bourse Square Enix : entre déceptions commerciales et calendrier vide, l'éditeur se prend une gifle en bourse

Les récents propos du PDG de Square Enix ont eu des conséquences immédiates : la boîte s'est prise une énorme gifle sur les marchés boursiers avec une chute directe d'environ 16 % (en seulement 30 minutes !), soit la limite ayant causée une fermeture immédiate des négociations le temps que tout s'apaise.



Outre les objectifs non atteints, l'inquiétude des actionnaires vient du manque flagrant de visibilité d'avenir concernant les jeux massifs (donc pas Visions of Mana, même s'il semble très sympa). Certes, il y a la prochaine extension de Final Fantasy XIV à venir et une sortie PC de Final Fantasy XVI, mais l'éditeur a un calendrier beaucoup trop flou : Dragon Quest III Remake n'a toujours aucune date, Dragon Quest XII pas mieux même si le développement se poursuit on vient de nous l'assurer, aucune nouvelle du prochain Kingdom Hearts pourtant officialisé depuis un moment, rien à signaler pour NieR…



Une annonce néanmoins dans le cadre de la nouvelle restructuration : désormais, Square Enix sera formé de 5 équipes de développement entièrement dédiée aux consoles (et le PC) et une sixième 100 % mobile.