Square Enix : l'heure est maintenant au grand ménage, uniquement pour l'Europe et les USA Square Enix : l'heure est maintenant au grand ménage, uniquement pour l'Europe et les USA

Forcément, quand le PDG de Square Enix annonce dans ses divers points de restructuration que l'une des prochaines priorités sera la remise en interne des développements (comprendre « au Japon »), il fallait qu'à un moment, l'équipe stratégique se penche vers les effectifs occidentaux pour se rendre compte qu'il y avait plus de têtes que de besoins réels.



Résultat, l'éditeur annonce une vague de licenciements qui frappera l'Europe comme les USA dès le mois prochain, touchant aussi bien l'édition, les secteurs divers et même la branche Square Enix Collective. Pour cette dernière, aucune surprise tant on peut parler d'échec aussi bien sur l'image que les revenus : en 8 ans et sur bientôt une quinzaine de petits partenariats indés, un seul est vraiment sorti du lot, le bien prenant PowerWash Simulator.



Il faut également prendre en compte qu'à l'instar de SEGA, Square Enix semble avoir trouvé un meilleur filon en offrant une totale gestion de certaines de ses licences oubliées à un autre éditeur (pour ne récupérer que les droits d'exploitation). D'où le fait que Forever Entertainment s'est occupé des remakes de Front Mission 1 & 2, prochainement le troisième, sans oublier un remake de Fear Effect si du moins il existe toujours après 2 ans de silence.