Persona : des plans concrets d'annualisation pour une licence dont l'audience explose

Ce ne sera pas une surprise pour quiconque suit l'actualité mais sachez néanmoins que selon les sources de l'habituel leaker de SEGA/Atlus (Midori), la multiplication des sorties de jeux Persona n'est pas qu'un phénomène éphémère : le plan signé chez SEGA est d'annualiser la franchise (à l'instar de Like a Dragon et Sonic) avec entre deux épisodes principaux de nouveaux remasters, des remakes, spin-off et dans le pire des cas d'importantes extensions. Au moins un produit par an quoi qu'il arrive.



Il est vrai que les rumeurs se sont multipliées autour d'une annonce prochaine de Persona 6 (ou en tout cas après le lancement de Metaphor ReFantazio) qui déjà a 100 % de chance d'être décliné à toutes les sauces et genres comme le 5, mais aussi un remake de Persona 4 et des remasters des deux chapitres de Persona 2.



On pourrait néanmoins avertir SEGA de ne pas trop tirer sur la corde, mais ces derniers ont pour l'heure l'argument ultime envers les actionnaires vu les chiffres ci-dessous.



Année fiscale 2022 : 1,3 million de jeux Persona vendus dans le monde

Année fiscale 2023 : 3,27 millions

Année fiscale 2024 : 5,06 millions