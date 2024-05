Starfield : 4e grosse MAJ détaillée, 60FPS sur Xbox Series et promesse des véhicules terrestres

Il était temps querelance sérieusement sa communication en attendant l'extension et c'est le 15 mai que sortira la 4e MAJ majeure répondant à plusieurs demandes/promesses, dont le 40/60FPS sur Xbox Séries.Voici donc :- Ajout des maps détaillés pour les villes et les surfaces.- Ajout des icônes de boutique en naviguant en ville.- Ajout d'une tonne de nouvelles options qui peuvent faire augmenter en baisser le gain d'xp.- Nouvelles options de customisation et éléments pour les vaisseaux.- Nouvelles options de NG+.- Mode 40 et 60FPS sur Xbox Series.- Améliorations des menus d'inventaire.- Creation Kits (mods) en cours de bêta.A venir :- Nouvelles quêtes gratuites.- Compatibilité des mods avec la Xbox Series.- Ajout des véhicules terrestres (enfin).- L'extension toujours prévue en fin d'année.