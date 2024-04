Revenus fiscaux : ABK vient sauver le rapport Xbox Revenus fiscaux : ABK vient sauver le rapport Xbox

Microsoft livre son rapport fiscal pour le premier trimestre 2024, manquant toujours autant de détails et de précisions avec seulement des pourcentages dans la valeur est plus que jamais relative : la prise en compte des chiffres Activision Blizzard King par rapport au Q1 2023 ne peut mener qu'à une hausse globale, sauf comme on le sait sur le hardware.



- CA global de la branche gaming Xbox : +51 % (record de l'histoire de la marque)

- CA des jeux & services : +62 %

- Ventes hardware : -31 %



Notons que sans ABK, le CA global serait en chute de 4 % et le CA des jeux & services se serait contenté d'un pauvre « +1% ». Après ça reste un bonus au coût de 75 milliards de dollars qui mettra du temps avant de trouver la rentabilité.



Rien d'autres, pas même un mot sur le nombre d'abonnés Game Pass, mais juste une information qui prête à sourire tout en montrant la nouvelle politique d'ouverture : saviez-vous que ce mois-ci, Xbox était l'éditeur tiers n°1 sur supports PlayStation ? (7 jeux dans le top 25, incluant les Call of forcément).



Quant à ceux qui ont des doutes quant à la santé financière de Microsoft, apprenez que le représentant des GAFAM s'est fait l'équivalent de plus de 20 milliards d'euros en bénéfices nets (+20%) en seulement 3 mois. Voilà.