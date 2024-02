Helldivers 2, le dernier titre des studios ArrowHead et XDEV était à un pique de 256 000 joueurs en simultané hier sur Steam et les serveurs arrivaient mieux à tenir la cadence que depuis son lancement il y a une semaine grâce au travail acharné des développeurs et de Playstation pour entretenir tout ça.C'est avec joie et beaucoup de sueur qu'ils ont découvert aujourd'hui en cette fin de journée que quasiment 334 000 Helldivers rien que sur Steam, ont décidé de répandre la liberté et la démocratie, mettant en PLS les serveurs, empêchant à beaucoup de Helldivers d'accomplir leur devoir pendant ce Week-End avec 50% d'XP bonus en plus.Avec ce pique de joueurs, Helldivers 2 arrive à la 28ème place dans le Top des jeux avec le plus grand CCU de l'histoire de Steam. Dépassant les All-Time Peak Steam des titres comme Skyrim, Halo Infinite, Team Fortress 2, Counter Strike, Starfield ou encore ARK: Survival Evolved.Les développeurs remercient du fond du cœur les joueurs et s'excusent des problèmes de serveurs en affirmant qu'eux et Playstation travaillent de manière incessante pour résoudre les problèmes.