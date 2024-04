Palworld : après le succès, un avenir compliqué face à la vague annoncée de clones

Pocket Pair est en train d'apprendre la triste loi du marché, celle de voir une idée populaire aussitôt reprise par les plus grands. Car même sin'a pas été cherché bien loin son inspiration esthétique au niveau des créatures, on ne pas va relancer le débat, reste l'excellente idée de mixer le genre survie/craft avec la capture et l'exploitation en combats/déplacements de bestioles.Seulement, 3 mois après le lancement, le PDG de Pocket Pair (Takuro Mizobe) ne peut qu'être désabusé devant la situation, exprimant son mécontentement sur X/Twitter en pointant que Tencent va créer sans détour des clones deavec un budget 10 fois plus important, et que tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg : selon lui, « une tonne » de jeux du genre vont déferler dès la fin d'année et en 2025 (dontci-dessous).Etdans tout ça ? Sa survie devient clairement compromise car après avoir fait partie des jeux les plus populaires de l'histoire de Steam, l'audience s'est totalement écroulée pour tourner actuellement à des pics de 70.000 utilisateurs (ce qui reste correct pour un jeu « indé ») mais le manque d'effectifs suite au succès inattendu se paye au prix fort : en 3 mois, le jeu encore en Early Access n'a bénéficié que de correctifs et améliorations, et son unique ajout de contenu fut un raid (le PVP n'arrivera qu'en fin d'année). Bonne chance à eux…