[RUMEUR] Vers une fin anticipée du suivi de Suicide Squad : Kill the Justice League

On pense ne surprendre personne de bon matin en disant que l'avenir n'est pas radieux pour, et selon l'insider Miller Ross, la Warner et Rocksteady se sont déjà réunis pour mettre en place un bouclage anticipé du suivi face au manque d'intérêt du public.Pour rappel, si Rocksteady n'a jamais évoqué le nombre total de saisons, la fin du jeu en laissait clairement suggérer une douzaine, donc 3 ans de suivi pour mettre fin au forces de Brainiac à travers le multivers. Mais après un lancement loupé aussi bien commercialement que sur la critique, et une Saison 1 qui n'a rien sauvé, voici quelle serait la teneur des nouveaux plans :- Maintenir les 4 premières saisons dont le contenu des 3 prochaines a déjà été mis en place.- Acter le retour anticipé de Batman dès la 4e Saison.- Faire de la Saison 5 (plus copieuse) le final avec la réunification de la Justice League.En bref, le point final tomberait donc au printemps 2025 plutôt que début 2027, ce qui du coup (vu l'avancée des saisons à venir) laisserait un plus grand nombre de développeurs chez Rocksteady bosser sur un chantier parallèle qui espérons-le apportera la rédemption d'un studio maître du genre super-héros pendant 6 ans.