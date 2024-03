EA ''embrasse profondément'' la technologie IA EA ''embrasse profondément'' la technologie IA

Que cela vous plaise ou non, l'IA est l'un des piliers d'avenir du JV, et bien plus que les tentatives navrantes autour du web3 et NFT que tout le monde a déjà oublié. Peu en font la promotion publiquement, certains vont même jusqu'à commencer à en intégrer des éléments sans trop le dire (notamment des technos de synchro labiale) mais c'est déjà présent, et c'est aujourd'hui Electronic Arts qui ne s'en cache plus.



Le PDG Andrew Wilson a déclaré ouvertement que l'éditeur « embrasse profondément » (un vrai amour) l'IA et toutes les technologies associées qui vont selon lui réduire enfin les temps de développement il est vrai de plus en plus long à notre époque, prenant exemple dans le domaine sportif de la modélisation complète d'un stade qui aujourd'hui peut prendre 6 semaines « à la main », mais seulement 6 jours avec l'aide d'une IA.



Andrew Wilson va jusqu'à parler de « Saint Graal » capable sur la longueur de démultiplier la production et l'efficacité pour une possibilité de hausse d'audience de plus de 50 %, ce qui si objectif atteint permettrait à l'éditeur de dépasser le milliard de joueurs dans le monde. Rien que ça. Et les choses ne sont pas faite attendre : en matière d'animation, EA Sports FC 24 est passé à 1200 styles de courses… contre 12 dans FIFA 23.



Un beau discours d'avenir de la part d'un dirigeant dont la boîte vient de licencier environ 700 personnes dans le monde.