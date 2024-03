Baldur's Gate III : léger retard dans les envois de versions physiques + version Xbox sur 4 disques Baldur's Gate III : léger retard dans les envois de versions physiques + version Xbox sur 4 disques

Ce qui était suggéré est désormais officialisé : la version Xbox Series de Baldur's Gate III sera bien sur 4 Blu-Ray, 500mo étant de trop pour faire tenir le jeu complet et ses MAJ sur 3 disques, et il était hors de question pour Larian de supprimer de contenu pour imposer le téléchargement.



On a également des précisions sur les envois suites aux précommandes, avec en première mauvaise nouvelle le fait que la première vague ne partira pas fin mars mais début avril, avec priorité faite aux version PC, ce qui n'a rien de franchement étonnant (c'est la seule version sur code de téléchargement).



Pour rappel, pour 79,99€ hors frais de port :



- Le jeu (code sur PC, 2 disques sur PS5, 4 sur Xbox)

- La map monde

- L'OST sur 3 CD

- Une affiche de Mind Flayer

- 32 autocollants et 2 écussons

- Une belle grosse boîte à l'ancienne



Plusieurs bonus in-game seront également dans le pack, dont des objets, des chansons de barde, des skins de dès mais aussi l'OST et l'artbook en format numérique.