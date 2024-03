[RUMEUR] Des infos sur le prochain Virtua Fighter [RUMEUR] Des infos sur le prochain Virtua Fighter

Démarrons cette nouvelle semaine d'actualité avec une rumeur, car on sait que vous aimez ça, via les propos rapportés de l'insider désormais bien connu des fans de SEGA (« MbKKssTBhz5 ») concernant le retour programmé de la franchise Virtua Fighter.



Comme prévu, ce reboot intégrera le programme « Super Game » qui, on l'a compris depuis plusieurs leaks, consistera à faire revenir de nombreuses franchises passées majoritairement sous la forme de jeux à service car c'est ça, messieurs, la modernité et autant on attendra de voir ce que ça vaudra avec Crazy Taxi et Jet Set Radio, autant le style « GAAS » sied naturellement avec l'univers de la baston.



Voici donc ce que l'on retiendra des derniers bruits de couloirs :



- Axé sur le online et l'eSport

- Il y aura néanmoins quelques modes hors ligne dont un scénarisé

- Et bien évidement de la personnalisation à gogo

- Nouveaux personnages avec un style artistique plus « moderne »

- Le concept du reboot à changé à plusieurs reprises depuis 2021

- Tous les supports seront concernés, avec cross-play et netcode rollback

- La plupart des évolutions dont le matchmaking reprendront les choses mises en place par la concurrence dont Street Fighter et Tekken



On ignore toujours qui est aux commandes mais pour ceux qui ont bonne mémoire, la mise en place du chantier il y a 3 ans coïncide avec le lancement d'un nouveau projet chez la Team Yakuza qui n'est « ni un nouveau Yakuza, ni un nouveau Judgment ».