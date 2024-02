Le service Apple Arcade dans la tourmente ? Le service Apple Arcade dans la tourmente ?

Dans le secteur très concurrentiel des « jeux à la demande » sous forme d'abonnement, Apple semblait faire son business dans son coin avec l'Apple Arcade, un service évidemment moins cher, et totalement dédié à des jeux Premium, complets et garantis sans publicités.



Mais malgré le parc titanesque d'iPhone et d'iPad, l'offre semble avoir un mal fou à sortir de la confidentialité et donc du public restreint, menant donc à un manque de rentabilité et même un effet boule de neige comme le rapportent plusieurs développeurs sous anonymat interrogés par le site mobilegamer.biz.



Et si certains continuent de vanter les mérites, la majorité va en revanche dans le mauvais sens, faisant état de baisse constante de revenus offerts par Apple depuis octobre 2020, avant d'avoir opéré discrètement un nouveau départ au printemps 2021 pour que le service se focus quasiment uniquement sur les jeux familiaux et SURTOUT tirés si possible de grandes licences. Ou de grands réalisateurs.



Plusieurs partenariats ont donc été annulés, les jeux avec, pour un service qui selon certains commencent à dégager une « odeur de mort ». Est également pointé des relations pour le moins absentes, où il faut parfois « 6 semaines pour obtenir une réponse » de la part d'Apple, et où une simple demande revient à tenter de « presser le sang d'une pierre ».



Un dernier point est mis en avant : Apple voit d'un très mauvais œil la concurrence soudaine sur ce secteur de Netflix et son service Netflix Games, offrant la même chose mais sans surcoût pour ceux qui sont déjà abonnés à la VOD. D'ailleurs, si un développeur a déjà signé avec Netflix, ses chances de faire de même avec Apple pour un autre jeu sont apparemment proches du néant. A moins d'être un grand nom encore une fois...