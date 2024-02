Japon : Nintendo porte encore le marché physique Japon : Nintendo porte encore le marché physique

Famitsu nous rapporte une dernière donnée de son bilan 2023, précisément la valeur du marché physique au Japon qui fut donc l'année dernière à hauteur de 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2022.



Un fait rare vu notre époque, mais ici évidemment lié au fait que Nintendo régule l'essentiel du marché (pour l'instant en tout cas) et que son audience reste davantage portée sur le physique qu'ailleurs, d'où la hausse miracle quand de gros jeux débarquent.



Top 10 des meilleures ventes physiques au Japon en 2023 :



1) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : environ 1,9 million

2) Super Mario Bros. Wonder : environ 1,55 million

3) Pikmin 4 : environ 1,1 million

4) Pokémon Ecarlate & Violet : environ 900.000

5) Momotaro Densetsu World : environ 800.000

6) Mario Kart 8 Deluxe : environ 620.000

7) Kirby's Return to Dream Land Deluxe : environ 515.000

8) Dragon Quest Monsters 3 : environ 510.000

9) Splatoon 3 : environ 505.000

10) Super Mario RPG : environ 450.000