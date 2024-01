Halo Infinite abandonne son modèle saisonnier Halo Infinite abandonne son modèle saisonnier

Si la page du solo de Halo Infinite est tournée depuis longtemps, celle du multi résistait plutôt bien mais il est visiblement temps d'assurer un début de transition vers l'avenir, avec des équipes de 343 Industries attelaient sur « d'autres projets » encore non spécifiés mais suffisamment importants pour devoir réorganiser les effectifs.



De fait, Halo Infinite met fin à son principe saisonnier (la Saison 5 en cours est la dernière) pour se rapprocher du modèle MCC avec ce que l'on appelle des « Opérations », donc des MAJ moins copieuses mais plus régulières (toutes les 4 à 6 semaines). La première sera lancée le 30 janvier avec 20 récompenses gratuites à débloquer, une nouvelle map et quelques ajouts pour la Forge.



Le suivi perdurera ainsi comme pour la Master Chief Collection en attendant que 343i nous dévoile son nouveau projet.