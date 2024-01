[RUMEUR] Nintendo compterait encore augmenter les développements externes (tiers) [RUMEUR] Nintendo compterait encore augmenter les développements externes (tiers)

Selon Chris Dring de GamesIndustry, Nintendo devrait à l'avenir et donc pour sa « Switch 2 » agrandir sa force de frappe en ajoutant de nouveaux alliés pour ses licences maisons.



Des deals du genre ont lieu depuis plusieurs années avec Bandai Namco qui possède désormais deux branches spécialisées pour ses partenariats avec Nintendo, de même qu'avec Koei Tecmo (Hyrule Warriors, Fire Emblem) et bien entendu PlatinumGames. Se sont ensuite ajoutés MercurySteam pour divers Metroid, Wayforward pour les remakes de Advance Wars et Grezzo pour plusieurs remakes de Zelda ou encore Miitopia.



Mais comme nous venons de le dire, la liste va s'agrandir aussi bien du côté des indépendants que des tiers et Chris Dring assure selon ses sources « qu'au moins 3 studios » sont actuellement en cours de discussion avec Nintendo pour s'occuper de quelques-unes de leurs franchises.