Reuters : la Chine licencie Feng Shixin, l'homme qui voulait interdire le système gacha pour les mineurs

Il y a quelques jours, un tremblement de terre eut lieu sur le marché boursier chinois, avec une chute équivalente à 80 milliards de dollars en valeur boursière combinée de Tencent et NetEase. En cause, la mise en place d'une réflexion officielle sur la suppression de tout ce qui touche au gacha chez les mineurs, en plus de nouvelles restrictions (limite de micro-transactions, etc.).



Ce projet de loi sera t-il finalement mis sur la table ? On peut se le demander en apprenant de la part de Reuters que l'état vient de foutre à la porte Feng Shixin, chef de l'édition du département public, donc au sommet des différents organigrammes du secteur Jeu Vidéo. Des allures de bouc-émissaire quand même, et surtout un possible sous-entendu sur le fait que cette loi sera finalement rangée au fond d'un tiroir bien scellé (cinq sources ont confirmé à Reuters que l'éviction du concerné était liée).



Et quoi qu'il arrive, c'est là toute la problématique de la Chine qui montre depuis 3 ans une forte volonté de limiter l'addiction des enfants/ados envers le jeu vidéo et les réseaux sociaux (des lois sur une limitation de temps sont passées depuis longtemps), tout en se rendant compte que des dizaines de milliards de dollars sont en jeu chaque année.