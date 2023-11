Encore du leak autour d'Assassin's Creed RED

Ubisoft continue d'être une passoire à leaks et c'est à peine quelques jours après une fuite d'informations du côté de Tom Henderson confirmant le rôle des deux protagonistes deainsi qu'une liste des personnages historiques présents (),Et c'est cette fois à nouveau le bien français « j0nathan » qui vient apporter de nouvelles choses en attendant que l'éditeur ne se décide à faire son annonce :- La team Ubisoft Québec poussera davantage l'exploration sans guide visuel. Le studio avait déjà fait de même avecmais uniquement par choix (via les options). On ignore si ce sera ici imposé.- La map se situera, niveau taille, entreet- Comme déjà sous-entendu, l'infiltration sera mise en avant avec l'utilisation de l'obscurité et de nouveaux mouvements, comme la possibilité de ramper au sol.- Ajout d'un grappin, mais à l'utilisation plus libre que dans un- Naoe pourra utiliser des shurikens, kunaïs…- Retour des campements (wahou…) mais avec une nuance : vous aurez le choix entre tuer le commandant ou l'épargner pour en faire un espion (qui ira recueillir des informations sur la zone).- Stigmate de la modernité dans les jeux d'action : les ennemis auront une barre de posture à briser.