La Switch poursuit le maintien et dépasse maintenant la barre des 132 millions La Switch poursuit le maintien et dépasse maintenant la barre des 132 millions

Nintendo commence à dévoiler ses résultats pour le trimestre correspondant à l'été, avec donc 3 millions de Switch écoulées pendant la période la plus calme de l'année, et de quoi passer le total à 132,46 millions en l'espace de 6 ans et demi. Malgré son âge, la machine continue de se maintenir incroyablement bien : l'année dernière à la même période, Nintendo en avait écoulé 3,2 millions.



De fait, les objectifs pour l'année fiscale en cours sont maintenu, avec le souhait d'écouler d'ici fin mars 2024 un peu plus de 8 millions de Switch supplémentaires, lui permettant de dépasser la barre des 140 millions.



Il faudra encore se battre même au-delà de la Switch 2 pour espérer côtoyer un jour les deux premiers du classement, donc la DS (154 millions) et la PS2 (158 millions).