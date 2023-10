[RUMEUR] Des remous chez Bungie : report de Marathon et de l'extension finale de Destiny 2 [RUMEUR] Des remous chez Bungie : report de Marathon et de l'extension finale de Destiny 2

Faute d'un PlayStation Experience, si Sony se souvient encore comment faire, on vit actuellement les pires moments de l'histoire du constructeur en terme de visibilité first-party. Et déjà qu'il n'y a pas grand-chose (officiellement du moins), voilà qu'une mauvaise nouvelle se fait entendre du fond des couloirs, tombée dans les oreilles de Bloomberg : suite à une vague de licenciements chez Bungie, le projet Marathon est en interne reporté pour 2025.



Tout de même problématique si confirmé car il s'agit du deuxième gros représentant de la nouvelle politique GAAS à rencontrer des couacs sur la route, l'autre étant évidemment The Last of Us : Factions, pour l'heure porté disparu.



UPDATE :



- Selon les mêmes sources, l'extension finale de Destiny 2 serait également reportée, elle pour juin 2024 (au lieu de février).