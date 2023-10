La vague de licenciements frappe Media Molecule La vague de licenciements frappe Media Molecule

Un autre membre des PlayStation Studios est touché par les licenciements, sans que l'on sache cette fois s'il y a un lien avec l'espèce de restructuration mondiale ou l'échec commercial de Dreams : selon un rapport fourni via VGC, Media Molecule a tenu une réunion interne pour informer que la boîte allait se séparer de plus ou moins 20 employés sur les 135 actuels.



On rappelle que Dreams a été mis à mort le 1er septembre dernier par l'annonce d'une fin totale du suivi, et on ignore forcément encore sur quoi planche le studio qui nous a pondu par le passé LittleBigPlanet et Tearaway.