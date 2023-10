Charts US : la prestance de Starfield, le maintien au trône de la PS5, et le bonjour de la Wii U Charts US : la prestance de Starfield, le maintien au trône de la PS5, et le bonjour de la Wii U

L'institut Circana/NPD nous font le bilan US pour le mois de septembre, marqué par un événement MAJEUR : une Wii U état neuve a été vendue. Officiellement, et ce n'était pas arrivé depuis mai 2022. Voilà.



A part cela, pour un marché en hausse depuis 2022 à la même période grâce au combo Starfield et les performances du duo PlayStation 5 et Xbox Series, tout à fait logique quand on se souvient de la période de sale rupture. La PS5 est d'ailleurs en petite baisse, ce qui ne l'empêche pas de se maintenir à la première place (nombre d'unités comme valeur de ventes), suivie cette fois par la Xbox Series (pareil, et meilleur mois de septembre pour la marque depuis 2016) et enfin la Switch.



Quelques détails :



- Starfield, malgré le Game Pass, fait une très grosse entrée en devenant la 7e meilleure vente de l'année en cours. Le PC reste la plate-forme lead, rien d'étonnant pour un RPG Bethesda (et merci Steam). C'est la première fois de l'histoire qu'un jeu Bethesda s'offre un top 1, mais il faut dire que septembre, c'est plus simple que novembre.

- Territoire clé de la franchise, Mortal Kombat 1 est lui placé directement 8e meilleure vente de l'année.

- EA Sports FC 24 est le meilleur démarrage de la franchise aux USA, preuve que la discipline s'impose de plus en plus outre-Atlantique pour le bonheur d'EA.

- Tout comme pour le rapport d'août, ne cherchez pas à connaître les résultats de Baldur's Gate III sur PlayStation 5 (très bons vu les retours) : Larian Studios fait partie des rares avec Nintendo et Take-Two à ne pas partager de données numériques (et vu qu'il n'y a pas de version boîte…).





MEILLEURES VENTES POUR SEPTEMBRE 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two, ni pour Baldur's Gate III)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Starfield (NEW)

2. Mortal Kombat 1 (NEW)

3. EA Sports FC 24 (NEW)

4. Madden NFL 24 (-3)

5. PayDay 3 (NEW)

6. NBA 2K24 (NEW)

7. The Crew Motorfest (NEW)

8. Armored Core VI (-6)

9. Hogwarts Legacy (-4)

10. Call of Duty : Modern Warfare II (-6)



11. Star Wars Jedi : Survivor (+1)

12. Resident Evil 4 Remake (+15)

13. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-7)

14. Minecraft (-5)

15. Mario Kart 8 Deluxe (-5)

16. Rainbow Six Siege (+4)

17. Gran Turismo 7 (+1)

18. Elden Ring (-4)

19. Sea of Thieves (+15)

20. Diablo IV (-13)





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two, ni pour Baldur's Gate III)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

3. Madden NFL 24 (+3)

4. Diablo IV (-1)

5. Call of Duty : Modern Warfare II (-1)

6. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

7. Starfield (NEW)

8. Mortal Kombat 1 (NEW)

9. Resident Evil 4 Remake (-2)

10. MLB The Show 23 (-2)



Virés du classement : Dead Island 2 et Final Fantasy XVI.