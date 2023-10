[Rumeur] Restructuration et regain d'ambition chez Marvel Games après de trop nombreux échecs [Rumeur] Restructuration et regain d'ambition chez Marvel Games après de trop nombreux échecs

Le twittos @CanWeGetToast est l'un des gros leakers de Marvel, habituellement uniquement dans ce qui touche aux films/séries du MCU mais aussi des comics, mais l'homme se permet de poser un petit orteil dans le domaine JV en déclarant selon plusieurs bruits de couloirs que Marvel serait « douloureusement » au courant des déceptions constantes autour de sa division JV, et que divers changements internes sont en train d'être mis en place pour ouvrir une nouvelle ère d'ambition renouvelée, dont Iron Man et Black Panther (tous deux chez EA) seront les premiers représentants.



Les fans croisent les doigts, et ils ont raison tant nous ne sommes pas à la fête depuis plusieurs années. Car sorti des travaux d'Insomniac sur Spider-Man, le succès surprise de Marvel Ultimate Alliance 3 sur Switch et Marvel Snap qui cartonne sur mobile, c'est un peu la catastrophe : l'erreur industrielle Marvel's Avengers, les flops de Guardians of the Galaxy, Iron Man VR et Midnight Suns et pas moins de 4 jeux mobiles envoyés dans les abysses.